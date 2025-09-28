Detienen portando un arma de fuego a mujer buscada por parricidio en Chiguayante - Chilevisión

La mujer fue detenida en la región de Ñuble y se encontraba portando un arma de fuego al momento de su detención.

Este domingo se confirmó la detención de una mujer acusada de un parricidio consumado y otro frustrado en contra de su hija e hijo, hechos ocurridos la tarde del viernes en la comuna de Chiguayante al interior de un domicilio.

La Fiscalía de Bio bío confirmó que al momento de su arresto, la mujer de 64 años portaba un arma de fuego y su captura se llevó a cabo en la región de Ñuble.

Hay que recordar que la madre de las víctimas huyó del lugar de los hechos en un automóvil, el cual fue encontrado por personal policial en un sector rural de la comuna de Coihueco, en la región del Ñuble.

Antecedentes del crimen

El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la BH Concepción, informó que fue el propio padre de las víctimas quien encontró a sus hijos al interior del domicilio cerca de las 20:00 horas del día viernes. En primer lugar, encontró a su hijo (33) y dio aviso a las autoridades, tras lo cual se descubrió el cuerpo sin vida de su hija (39).

Por su parte, el fiscal ECOH Matías Arellano indicó que "ambos presentaban impactos balísticos en sus cabezas, provocadas por armas de fuego".

Actualmente, el hombre permanece en riesgo vital en el hospital Regional de Concepción. La Mujer en tanto será formalizada este lunes en la ciudad de Chillán.