 Detienen portando un arma de fuego a mujer buscada por parricidio en Chiguayante - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Incendio afectó a estación de servicio ubicada en la Ruta 78 Incendio afectó a cuatro casas en Santiago Centro: Perrito fue rescatado y asistido Parisi supera a Matthei y se ubica tercero: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano Presunto parricidio en Chiguayante: PDI confirma hallazgo del vehículo en que viajaba la madre Reportaje de CHV Noticias va tras la huella de Bernarda Vera: ¿Desaparecida o sobreviviente?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/09/2025 11:50

Detienen portando un arma de fuego a mujer buscada por parricidio en Chiguayante

La mujer fue detenida en la región de Ñuble y se encontraba portando un arma de fuego al momento de su detención.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo se confirmó la detención de una mujer acusada de un parricidio consumado y otro frustrado en contra de su hija e hijo, hechos ocurridos la tarde del viernes en la comuna de Chiguayante al interior de un domicilio.

La Fiscalía de Bio bío confirmó que al momento de su arresto, la mujer de 64 años portaba un arma de fuego y su captura se llevó a cabo en la región de Ñuble.

Hay que recordar que la madre de las víctimas huyó del lugar de los hechos en un automóvil, el cual fue encontrado por personal policial en un sector rural de la comuna de Coihueco, en la región del Ñuble.

Antecedentes del crimen

El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la BH Concepción, informó que fue el propio padre de las víctimas quien encontró a sus hijos al interior del domicilio cerca de las 20:00 horas del día viernes. En primer lugar, encontró a su hijo (33) y dio aviso a las autoridades, tras lo cual se descubrió el cuerpo sin vida de su hija (39).

Por su parte, el fiscal ECOH Matías Arellano indicó que "ambos presentaban impactos balísticos en sus cabezas, provocadas por armas de fuego".

Actualmente, el hombre permanece en riesgo vital en el hospital Regional de Concepción. La Mujer en tanto será formalizada este lunes en la ciudad de Chillán. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera

Lo último

Lo más visto

“Mi marido desnudo...”: Titi García Huidobro cuestionó a Claudia Di Girolamo por episodio con Cristián Campos

La locutora cuestionó a la actriz tras sus declaraciones en una entrevista, donde habló sobre uno de los episodios de connotación sexual acreditados por la Justicia en la denuncia presentada por su hija a Cristián Campos por abuso sexual.

28/09/2025

Detienen portando un arma de fuego a mujer buscada por parricidio en Chiguayante

La mujer fue detenida en la región de Ñuble y se encontraba portando un arma de fuego al momento de su detención.

28/09/2025

“Tengo polola, estoy por casarme”: Tiktoker destapó presunta infidelidad de famoso humorista

Los hechos habrían ocurrido en el año 2019, cuando este humorista estaba esperando el nacimiento de su hijo, lo que encendió las alarmas entre los internautas.

28/09/2025

Parisi supera a Matthei y se ubica tercero: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano

Por primera vez, Franco Parisi supera a Evelyn Matthei con un 11,8% de las preferencias versus un 11,7%, ubicándose en tercer lugar.

28/09/2025