Conductor ebrio provocó fatal accidente en Villa Alemana: Hay 4 víctimas fatales - Chilevisión

Durante la madrugada de este domingo, se registró un choque que dejó cuatro muertos y una persona herida en Villa Alemana, región de Valparaíso.

Según los primeros antecedentes, un vehículo sufrió un desperfecto y perdió el control, chocando con la barrera de contención en el kilómetro 89 de la autopista troncal sur en dirección de Villa Alemana a Viña del Mar.

En el lugar, se encontraba una ambulancia que se detuvo a prestar ayuda, momento en que un tercer vehículo, el cual era manejado por un hombre bajo los efectos del alcohol, colisionó por detrás en primer lugar a la ambulancia y luego al auto afectado, causando la muerte de cuatro personas.

El fiscal Carlos Parra indicó que "alrededor de las 3:15 horas se produjo una colisión alrededor del kilómetro 89 de la autopista troncal sur, un vehículo menor marca Hundai sufrió una pérdida de control, chocó contra la barrera externa del costado derecho de la primera pista de circulación".

"En el sector transitaba una ambulancia desde Quillota y al solicitarle ayuda, se baja gente de otros vehículos, momento en el cual el conductor de una camioneta, conduciendo bajo los efectos del alcohol, con 0,98 grados en la sangre, colisiona primeramente a la ambulancia y posteriormente embiste al vehículo menor", añadió.

El fiscal informó que el impacto produjo "el fallecimiento de personas que se encontraban al interior del vehículo, como aquellos que se habían detenido a prestar ayuda".

El hombre fue detenido por Carabineros y pasará a control de detención durante esta mañana.