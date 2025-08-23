 Decretan prisión preventiva para inspector acusado de violar a niña de 6 años en Villa Alemana - Chilevisión
23/08/2025 12:38

Decretan prisión preventiva para inspector acusado de violar a niña de 6 años en Villa Alemana

La medida cautelar se basa en que el tribunal consideró que el detenido constituye un peligro para la sociedad.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado el Juzgado de Garantía de Villa Alemana decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un inspector imputado por la violación a una niña de 6 años en Villa Alemana.

El detenido, de iniciales R.I.L.H, ejercía como inspector del colegio donde estudia la víctima y el ilícito se habría llevado a cabo en el mismo establecimiento.

Prisión preventiva para inspector acusado de violación

Al respecto, el tribunal decretó un plazo de investigación de seis meses y la medida cautelar se basa en que se consideró que el imputado constituye un peligro para la sociedad.

En esa misma línea, familiares y cercanos a la víctima se reunieron en las afueras del tribunal para manifestarse mientras se desarrollaba la audiencia.

La detención del hombre se produjo el pasado 19 de agosto, luego de que la niña le contó lo ocurrido a su padre, quien puso una denuncia en Carabineros.

Las cámaras de seguridad del recinto muestran "partes o indicios del hecho cometido por el imputado", explicó la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo.

Al momento de la denuncia, el hombre fue desvinculado del establecimiento educacional.

