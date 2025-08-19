 Detienen a inspector acusado de violar a niña de 6 años en colegio de Villa Alemana - Chilevisión
19/08/2025 20:48

Detienen a inspector acusado de violar a niña de 6 años en colegio de Villa Alemana

Los hechos se produjeron la tarde del lunes, cerca de las 15:00 horas, al interior del establecimiento educacional en donde el sujeto le habría pedido a la menor “realizar un juego”.

Publicado por CHV Noticias

Este martes fue detenido el inspector de un colegio ubicado en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso, por el delito de violación de una estudiante de seis años

Según informó Fiscalía, se procedió con el arresto luego de una denuncia interpuesta en contra del funcionario delito de violación a menor de 14 años.

Los hechos se produjeron durante la tarde del lunes, cerca de las 15:00 horas, al interior del establecimiento educacional. 

Ataque ocurrió al interior del colegio

La fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, entregó detalles de la detención del sujeto, quien “habría solicitado a la víctima, de tan solo 6 años de edad, realizar un juego, instantes en que él aprovecha para realizar la conducta típica constitutiva del delito de violación a menor de 14 años”.

Esta situación fue develada por la propia víctima a su padre, quien realiza la denuncia ante Carabineros y, además, se solicitan las cámaras de seguridad del establecimiento educacional, que muestran parte o indicio del hecho cometido por el imputado”, añadió. 

El imputado pasará a control de detención durante la jornada del miércoles 20 de agosto, donde se conocerán las medidas cautelares. 

