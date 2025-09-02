Claudia Pizarro dio a conocer que le diagnosticaron cáncer: “Lo mejor es enfrentarlo” - Chilevisión

La alcaldesa de La Pintana difundió un video en sus redes sociales con cual, afirmó, busca que "sirva para que tomemos conciencia sobre una enfermedad que puede afectar a cualquiera".

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, dio a conocer este martes que padece cáncer ginecológico. "Gracias a Dios fue detectado a tiempo", informó en un video que publicó en X.

Según dijo la jefa comunal, al compartir este diagnóstico busca que "sirva para que tomemos conciencia sobre una enfermedad que puede afectar a cualquiera".

Desde el liceo Simón Bolívar de El Castillo, Pizarro conversaba con apoderadas para promover la prevención de esta enfermedad cuando grabó el registro que posteriormente difundió en sus redes sociales.

Sobre el cáncer, señaló que "mejor es enfrentarlo…Uno siempre como mujer tiene miedo y deja estas cosas, de ir al médico, de hacerse controles, como para el último. No lo dejen para el último".

“No me voy a morir, afortunadamente llegué a tiempo, pero igual tengo cáncer”, subrayó la autoridad.

Pizarro también entregó preocupantes cifras de La Pintana: Entre 2023 y 2025, han muerto 42 mujeres por cáncer ginecológico.

Para finalizar, la militante de la Democracia Cristiana adelantó que seguirá a la cabeza del municipio y "trabajando como siempre, para conquistar los sueños de la gente de La Pintana".