Preocupación en La Pintana: Más de 100 disparos y dos homicidios en solo un día - Chilevisión

 Preocupación en La Pintana: Más de 100 disparos y dos homicidios en solo un día
28/08/2025 09:58

Preocupación en La Pintana: Más de 100 disparos y dos homicidios en solo un día

Durante las últimas jornadas se registraron tres ataques en las calles de la comuna: Un conductor acribillado con más de 100 tiros, un hombre apuñalado en la vía pública y otro conductor que resultó herido a bala en su cráneo.

Conmoción y preocupación se ha generado en La Pintana luego de que en solo un día se reportaran múltiples homicidios con armas de fuego y arma blanca en distintas zonas de la comuna. 

Las causas y los conflictos que generaron estos ataques aún están siendo investigados por las autoridades correspondientes. 

Al respecto, voces pertenecientes al municipio de La Pintana afirmaron que "las drogas y las armas en manos de civiles son el corazón de este problema". 

Asesinan a hombre con más de 100 disparos 

Durante la tarde de este miércoles, un hombre fue asesinado con más de 100 tiros en la comuna de La Pintana. 

Personal de Carabineros detalló que, en base a información preliminar, "unos tipos habrían descendido de un vehículo propinando una cantidad indeterminada de disparos hacia el interior del de las víctimas [...] resultando el conductor fallecido y otras dos personas fallecidas". 

La identidad de los atacantes aún es materia de investigación. 

Preocupación en La Pintana por aumento de homicidios

La muerte de este conductor se suma a otro homicidio y un ataque armado en la comuna.

En solo 24 horas se reportó la muerte de un hombre apuñalado en la vía pública y un homicidio frustrado hacia un sujeto que quedó herido tras recibir un disparo en el cráneo mientras conducía su vehículo.

