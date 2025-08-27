 Riña en cancha de fútbol termina con un muerto: Víctima habría sido apuñalada en el pecho - Chilevisión
27/08/2025 10:18

Riña en cancha de fútbol termina con un muerto: Víctima habría sido apuñalada en el pecho

Un altercado entre al menos tres personas terminó con un fallecido por arma blanca.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre de 32 años fue asesinado en una riña registrada cerca de una cancha de fútbol de la comuna de La Pintana.

El hecho ocurrió en calle Gabriela, en las cercanías de plaza El Avellano, durante la madrugada de este miércoles.

El motivo del ataque habría sido un altercado de dos personas con la víctima, aunque las razones aún no han sido aclaradas por la policía.

Uno de los sujetos con quien el fallecido habría tenido un conflicto sacó un arma blanca y le propinó heridas cortopunzantes que terminaron siendo mortales.

Pese a su intento de escape —e incluso tras ser auxiliado por vecinos— el hombre murió tendido en la calle.

Fiscalía instruyó a la Policía de Investigaciones a que lleve a cabo las primeras diligencias del caso. Estas incluyen empadronamiento de testigos y búsqueda de cámaras de seguridad.

Revisa más detalles:

