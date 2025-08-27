 Roban auto de Marcelo 'Rambo' Ramírez en supermercado: Carabineros recuperó el vehículo y detuvo a dos personas - Chilevisión
27/08/2025 11:42

Roban auto de Marcelo 'Rambo' Ramírez en supermercado: Carabineros recuperó el vehículo y detuvo a dos personas

El exarquero de Colo-Colo sufrió la sustracción de su vehículo desde un supermercado en Lo Barnechea, pero personal policial logró recuperarlo tras unas horas.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Carabineros anunció la recuperación del auto robado al exfutbolista Marcelo 'Rambo' Ramírez.

Ayer, delincuentes sustrajeron el vehículo del exfutbolista de Colo-Colo desde un supermercado de la comuna de Lo Barnechea.

El ahora comentarista deportivo se encontraba haciendo unas compras en el recinto y, cuando regresó al estacionamiento, se percató de que su automóvil ya no estaba.

Tras dar aviso a Carabineros, personal policial llegó hasta el lugar y entrevistó a Ramírez, dando inicio al procedimiento para dar con el paradero.

Gracias a cámaras de seguridad, Carabineros logró reconstruir la ruta de la huida y, junto con el GPS, se estableció que el vehículo estaba en la comuna de La Florida. 

Allí, concretaron su recuperación y el arresto de dos personas.

Ahora, la investigación apunta a esclarecer si la máquina fue utilizada para cometer otros ilícitos o no. Los detenidos quedaron a disposición de Fiscalía. 

