Caso Nabila Rifo: Corte Suprema definió futuro de Mauricio Ortega tras vuelco por libertad condicional - Chilevisión

11/11/2025 17:08

Se queda en la cárcel: Suprema ratifica prisión de Mauricio Ortega, condenado por ataque a Nabila Rifo

El máximo tribunal ratificó el recurso de amparo que había acogido la Corte de Apelaciones de Coyhaique el pasado 22 de octubre y el hombre deberá permanecer en prisión.

Publicado por CHV Noticias

Tras la controversia por la libertad condicional de Maurico Ortega, este martes la Corte Suprema ratificó el recurso de ammparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y tendrá que mantenerse en en prisión. 

Cabe recordar que fue el 7 de octubre cuando la Corte de Apelaciones de Coyhaique informó de la libertad condicional contra el condenado por el ataque Nabila Rifo.

De acuerdo a lo indicado en esa oportunidad, se efectuó la medida debido a que Ortega había cumplido más de la mitad de la condena desde el 2017.

Sin embargo, el 22 de octubre la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo interpuesto por el SernamEG, ordenando su reingreso al penal de Puerto Aysén, lo que fue ratificado esta tarde por la segunda sala del máximo tribunal. 

Ministra Orellana valoró el fallo

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se pronunció tras el fallo de la Corte Suprema y ratificó su compromiso con la víctima. 

“Valoramos que la Corte Suprema ratifique el fallo favorable al recurso de SernamEG a propósito de la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega. Nuestro objetivo seguirá siendo proteger a la víctima y velar por sus derechos”, señaló. 

