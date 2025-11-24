 Caso “Muñeca Bielorrusa”: Corte de Apelaciones mantiene prisión preventiva de los tres detenidos - Chilevisión
24/11/2025 19:50

Caso “Muñeca Bielorrusa”: Corte de Apelaciones mantiene prisión preventiva de los tres detenidos

Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, seguirán en Capitán Yáber. 

Este lunes, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para los detenidos en el caso "Muñeca Bielorrusa".

Cabe señalar que son tres personas las detenidas, la pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes seguirán en Capitán Yáber. 

La investigación está a cargo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien indaga presuntos delitos como tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho. 

