Entre suspenso y nuevos anuncios: Así se preparan los candidatos presidenciales para las elecciones - Chilevisión

Se viven horas cruciales en los comandos de los ocho candidatos presidenciales. Mientras algunos esperan los resultados, otros anuncian nuevas propuestas para sumar interés en la ciudadanía.

Atrás quedaron los masivos de cierre de campaña de las tres cartas de la oposición: José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, quienes estarían buscando la unidad de cara a una eventual segunda vuelta.

"Si yo no gano el día domingo, esa misma noche, a los minutos de saber los resultados, estaría apoyando a quien pase a segunda vuelta como oposición", señaló Kast en su acto en Concepción.

Algo similar dijo Kaiser en el podcast Cómo te lo Explico, pero con algunas observaciones: "Probablemente lo que haga será ponerme a disposición, otra cosa es subirme a un escenario y celebrar, porque eso no corresponde".

Por su parte, Matthei le restó importancia a los gestos que se den con posterioridad al resultado electoral del domingo.

"Para la persona que no está metida en la política, que es la inmensa mayoría, quieren alguien que se haga cargo de sus dolores y problemas. Las fotos o no fotos, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito", sostuvo la exalcaldesa en un punto de prensa.

Candidatos suman propuestas de cara a las elecciones

Desde el comando de Jeannette Jara, la abanderada del oficialismo, esperan un resultado que supere el 30% para llegar mejor posicionados a una segunda vuelta.

"Espero que superemos el tercio, eso sería muy buen indicio", señaló esta jornada Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista.

En tanto, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami, se reunió con un grupo de adherentes, donde reforzó su propuesta de un nuevo retiro desde las AFP.

“Es la reforma más urgente para mejorar hoy la vida de miles de familias”, afirmó ME-O, subrayando que “es más seguro para esa persona recibir hoy sus 20 millones y acogerse a la PGU que seguir atrapada en un sistema que nunca le va a pagar una pensión digna”.

Este viernes, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi (PDG) y Eduardo Artés optaron por encuentros alejados de la prensa.