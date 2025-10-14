Así luce Sergio Velasco, protagonista de memorable franja electoral “¡Trabajo, trabajo, trabajo!” - Chilevisión

El excandidato buscaba en ese entonces un escaño para regresar al Congreso.

"¡Trabajo, trabajo, trabajo!". Con esa memorable frase, el político Sergio Velasco buscaba ocupar los escasos dos segundos que disponía en la franja electoral de 2005.

Por ese entonces, el santonino perseguía un escaño para su tercer periodo en el Congreso, donde ya había fungido como diputado entre 1990-1994 y 1998-2002.

Y, aunque no ganó, su spot se convirtió en un ejemplo de cómo aprovechar el tiempo en la pantalla chica. Hoy, dos décadas después, el mismo escenario desafía a candidatos independientes fuera de pacto.

Así luce Sergio Vealsco, protagonista de recordada franja "¡Trabajo, trabajo, trabajo!"

Fue en ese contexto que conversó con CHV Noticias, donde relató cómo fue la trastienda detrás de la elección de esa palabra y cuántos intentos probó antes de adoptarla definitivamente.

La decisión no fue difícil, pues, afirma, por ese entonces "el principal problema que tenía nuestra comuna, la gran comuna y principal puerto del país (San Antonio), era el trabajo".

Según Velasco, fue eso lo que lo llevó a escoger la palabra "trabajo", que, "tras repetirla 150 veces", el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) aceptó.

¿La justificación? Muy simple: "Estaba inmersa dentro de esos dos segundos (de franja)" de los que disponía, cierra el exparlamentario.

Mira acá los videos: