Solo 3 segundos en pantalla: El desafío de los candidatos independientes en la franja electoral - Chilevisión

Este viernes 17 de octubre empieza la franja televisiva de los candidatos, tanto de las cartas presidenciales como de quienes compiten por obtener un escaño en el Congreso. Entre estos últimos, están los candidatos independientes fuera de pacto, quienes tienen un desafío muy complejo, pues disponen de solo 3 segundos en pantalla. Para muchos, puede ser una desventaja, pero otros lo ven como una oportunidad, pues varias de las piezas más memorables surgieron gracias a limitados tiempos de propaganda, tales como "¡Trabajo!, trabajo!, trabajo!" o "Rosa de Aric".