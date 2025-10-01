“Tengo que ser fuerte y tratar de recuperar a mis hijos”: El mea culpa de Pineda tras quedar con arresto domiciliario - Chilevisión

El exfutbolista protagonizó un nuevo episodio de violencia y fue detenido por Carabineros.

Este miércoles, se determinó el arresto domiciliario total para Jean Paul Pineda tras protagonizar un nuevo hecho de violencia contra su pareja, Valentina Castro.

Según vecinos, los incidentes comenzaron luego de que ambos bebieran alcohol en el departamento del exfutbolista, ubicado en la comuna de La Florida.

Ahí, Pineda expulsó del domicilio a la mujer y le tiró su ropa y pertenencias por el balcón, que según los propios vecinos no es la vez que esto ocurre.

"Debo asumir mis errores"

Una vez que se ratificara la medida cautelar y a la salida del Centro de Justicia, Jean Paul Pineda entregó escuetas respuestas.

"Debo asumir los errrores", fue una de las primeras frases que dejó el exatacante de Colo Colo.

"El tema de mis hijos me tiene afectado desde hace mucho tiempo. Ahora tengo que ser fuerte y tratar de recuperar a mis hijos", cerró.