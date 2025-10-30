AHORA | Sismo sacude a la zona centro del país: Esta fue la magnitud y el epicentro - Chilevisión

De acuerdo a información del Centro Sismológico, el temblor se produjo a unos 29 kilómetros al suroeste de Santa Cruz.

Durante la tarde de este jueves, un sismo de mediana intensidad se percibió en la zona centro del país, específicamente en la región Metropolitana.

De acuerdo a información del Centro Sismológico, el temblor se produjo a las 18:16 horas, a unos 29 kilómetros al suroeste de Santa Cruz.

En cuanto a la magnitud, la entidad precisó a través de un reporte en X que la magnitud fue de 4.3°.

Junto a lo anterior, el organismo de la Universidad de Chile precisó que fue a 49 metros de profundidad.

De momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños estructurales en viviendas o inmuebles.