“Si el TV es chico, traiga lentes”: Sernac oficia a hostal de Santa Cruz por insólitas respuestas a huéspedes - Chilevisión

"Ojalá que la vida se encargue de cobrarte, mal agradecido", fue uno de los mensajes difundidos en redes sociales y que corresponden al establecimiento, ubicado en la Región de O'Higgins.

Un insólito caso fue el que dio a conocer Sernac a través de sus plataformas: un hostal fue sometido a un oficio luego que usuarios acusaran inapropiadas respuestas por parte del personal en redes sociales.

Se trata del Hostal Tierra Noble ubicado en Santa Cruz, región de O'Higgins, lugar que registra numerosas valoraciones negativas por respuestas que habrían incluido ironías e insultos.

"Ahora reclama por todo, se nota que no le gustó el desayuno… si rasparon hasta las migas del pan" y "Si el tv es chico, traiga lentes. Si UD no es feliz, es su problema no me cargue de mala energía", fueron algunos de los comentarios que habrían recibido los huéspedes.

En ese sentido, la entidad explicó que "si bien estas respuestas se han entregado a través de una plataforma de reserva de hospedaje, quedaron en evidencia tras ser viralizadas por diferentes redes sociales y medios de comunicación".

"Lo insólito del caso es que con respuestas de la proveedora a sus clientes, desde el 2021 a la fecha, sigue teniendo una calificación que pudiese calificarse de positiva (8.2/10) en Booking, es importante relevar que las personas califican antes de recibir la respuesta por parte del hostel", subrayaron.

De acuerdo con Sernac, el objetivo del procedimiento, entre otras cosas, es que el recinto en cuestión entregue su versión sobre los hechos expuestos y el número de reclamos recibidos, específicamente en relación a la problemática descirta.