“Son dos muchachos”: Abogado detalló quiénes están detrás del ataque a Cristal Aguilera en San Bernardo - Chilevisión

La propia víctima de la agresión, la hermana de Krishna Aguilera, se refirió al robo y sostuvo que este episodio de violencia no tendría relación con el caso.

El abogado de la familia de Krishna Aguilera, Pedro Díaz, abordó la agresión sufrida esta semana por Cristal y descartó en un punto de prensa que el episodio tenga vinculación con el asesinato de la joven de 19 años en San Bernardo.

"Se ha estudiado bien la situación y es un hecho aislado de la causa", comenzó diciendo, aunque sí aclaró que "se está haciendo la investigación pertinente" respecto a la golpiza.

El jurista también se refirió al estado de la víctima al asegurar que "está bien". "Es una mujer muy fuerte, está bastante averiada, pero son moretones", expresó ante los medios de comunicación.

"Sin perjuicio de ello se están tomando los resguardos pertinentes para mantener la vigilancia respecto los movimientos que ella haga", complementó Díaz.

Finalmente, el abogado detalló lo que sabe de los dos agresores: "Son dos muchachos, menores de edad, que le quisieron quitar su cartera".

Junto a esto, indicó que "no hay amenazas, nada vinculado al caso".

Cristal Aguilera se refirió al ataque

Cabe recordar que fue este martes cuando Cristal denunció que terminó con distintas heridas en su cuerpo tras una violenta golpiza, entre ellas, una de gran tamaño en su cabeza que requirió puntos de sutura.

La mujer que cumplió un rol clave en la búsqueda de su hermana, Krishna Aguilera, fue abordada por un grupo de sujetos que, en primera instancia, solo le robaron el celular. Sin embargo, luego la golpearon causando heridas en el ojo y un prominente corte en la cabeza.

Posteriormente, tras la divulgación del episodio, fue hasta sus redes sociales para hacer la siguiente aclaración: "Paren con el show, en serio", escribió Cristal. "Lo que me pasó no tiene nada que ver con el caso de mi hermana", expuso.