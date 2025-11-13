 “Son dos muchachos”: Abogado detalló quiénes están detrás del ataque a Cristal Aguilera en San Bernardo - Chilevisión
Minuto a minuto
Se entregó el “lugarteniente” de Juan Beltrán: Quién es y cuál sería su rol en caso de Krishna Aguilera “Son dos muchachos”: Abogado detalló quiénes están detrás del ataque a Cristal Aguilera en San Bernardo Atacante era un funcionario: Revelan detalles de la fatal agresión en Corte de Apelaciones de Arica AHORA | Conmoción en Barrio Meiggs: Ciudadano chino murió tras caer de quinto piso de edificio “Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/11/2025 17:30

“Son dos muchachos”: Abogado detalló quiénes están detrás del ataque a Cristal Aguilera en San Bernardo

La propia víctima de la agresión, la hermana de Krishna Aguilera, se refirió al robo y sostuvo que este episodio de violencia no tendría relación con el caso.

Publicado por CHV Noticias

El abogado de la familia de Krishna Aguilera, Pedro Díaz, abordó la agresión sufrida esta semana por Cristal y descartó en un punto de prensa que el episodio tenga vinculación con el asesinato de la joven de 19 años en San Bernardo.

"Se ha estudiado bien la situación y es un hecho aislado de la causa", comenzó diciendo, aunque sí aclaró que "se está haciendo la investigación pertinente" respecto a la golpiza.

El jurista también se refirió al estado de la víctima al asegurar que "está bien". "Es una mujer muy fuerte, está bastante averiada, pero son moretones", expresó ante los medios de comunicación.

"Sin perjuicio de ello se están tomando los resguardos pertinentes para mantener la vigilancia respecto los movimientos que ella haga", complementó Díaz.

Finalmente, el abogado detalló lo que sabe de los dos agresores: "Son dos muchachos, menores de edad, que le quisieron quitar su cartera"

Junto a esto, indicó que "no hay amenazas, nada vinculado al caso".

Cristal Aguilera se refirió al ataque

Cabe recordar que fue este martes cuando Cristal denunció que terminó con distintas heridas en su cuerpo tras una violenta golpiza, entre ellas, una de gran tamaño en su cabeza que requirió puntos de sutura.

La mujer que cumplió un rol clave en la búsqueda de su hermana, Krishna Aguilera, fue abordada por un grupo de sujetos que, en primera instancia, solo le robaron el celular. Sin embargo, luego la golpearon causando heridas en el ojo y un prominente corte en la cabeza.

Posteriormente, tras la divulgación del episodio, fue hasta sus redes sociales para hacer la siguiente aclaración: "Paren con el show, en serio", escribió Cristal. "Lo que me pasó no tiene nada que ver con el caso de mi hermana", expuso.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cuál es la multa por no votar en las elecciones del próximo domingo?

Lo último

Lo más visto

“Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina

A través de un escrito divulgado por sus representantes, la familia defendió la inocencia del imputado y señaló que están colaborando con la justicia para "esclarecer cuanto antes estos hechos horribles".

13/11/2025

VIDEO | Impacto en Arica: Captan momento en que hombre fue abatido en plena Corte de Apelaciones

La fatal balacera se registró este jueves al interior del recinto judicial de Arica. Según detalló la Fiscalía, un sujeto fallecido había atacado a un funcionario del Poder Judicial con un arma blanca.

13/11/2025

Este es el momento en que Paul Vásquez sufre problema de salud en combate a incendio en San Bernardo

Personal de Bomberos se encuentra enfrentando un siniestro en una zona residencial de San Bernardo.

13/11/2025

Atacante murió y un funcionario apuñalado: Lo que se sabe de la balacera en Corte de Apelaciones de Arica

Durante la tarde de este jueves se produjo un ataque al interior del recinto de Justicia, donde un hombre fue abatido por Carabineros tras intentar atacar a un funcionario del Poder Judicial.

13/11/2025