“Vivir significa soñar”: El legado humano y político de Pepe Mujica, el fallecido expresidente de Uruguay - Chilevisión

José Mujica integró un grupo armado, pasó varios años en la cárcel durante la dictadura militar de su país y, en su mandato, aprobó varias leyes progresistas. "Me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo, pero estuve entretenido", dijo en una entrevista.

La tarde de este martes ha sido confirmada la muerte del expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, en su chacra de Rincón del Cerro, a las afueras de Montevideo. A sus 89 años enfrentaba la fase terminal de un cáncer de esófago y recibía cuidados paliativos.

La noticia fue confirmada por el actual mandatario del país sudamericano, Yamandú Orsi, quien expresó "con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor".

"Te vamos a extrañar mucho Viejo querido", agregó el profesor y miembro del Frente Amplio. "Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", finalizó.

Mujica dio a conocer su diagnóstico en abril de 2024 y después de eso vinieron 32 sesiones de radioterapia, la desaparición de los signos del tumor y una dolorosa recuperación con varias internaciones de por medio.

Casi un año después, en enero de 2025, el expresidente conocido como "el más pobre del mundo" concedió una entrevista en la que informó que su cáncer había hecho metástasis y dejó un mensaje de despedida a sus compatriotas.

“Hasta acá llegué”, dijo, junto con pedir que lo dejaran tranquilo, que no le solicitaran más entrevistas y que le dejaran atravesar la etapa final de su vida en su humilde chacra.

Pasó más de 13 años en la cárcel en Uruguay

José Mujica dejó la presidencia de Uruguay con 80 años (2010 - 2015) y será recordado por la aprobación de distintas leyes progresistas durante sus mandatos, como la legalización de la marihuana, la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.

Cuando formaba parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupumaros, el principal grupo armado de ese país en la década de los '60, fue detenido y encarcelado en 1964 por robar el depósito de una fábrica de Montevideo.

Luego habría estado en prisión más de ocho meses por el hurto. Su siguiente estadía en la cárcel vino en 1970 y 1972, tras ser detenido por ser tupamaro. Aunque amenazó con resistirse, le dispararon 6 veces y estuvo al borde de la muerte, consignó Infobae.

Si bien logró escapar, fue nuevamente arrestado en 1972 y no salió hasta marzo de 1985. Mujica estuvo en la cárcel durante toda la dictadura militar de Uruguay: entre 1973 y 1985.

Ya en plena democracia en Uruguay, Mujica fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008 bajo la presidencia de Tabaré Vázquez.

En 2009 ganó las elecciones presidenciales que lo llevaron a la Torre Ejecutiva, la sede del poder Ejecutivo del Uruguay entre 2010 y 2015. Ese último año, tras dejar la presidencia, fue parte del Senado y en 2020 abandonó la vida política por su salud.

Las frases que inmortalizaron a Pepe Mujica

En noviembre de 2024, mientras se recuperaba del tratamiento de su cáncer, Pepe Mujica concedió una entrevista al diario El País donde habló de la muerte y entregó una serie de comentadas reflexiones:

Vivir con sobriedad: “Porque cuanto más tenés, menos feliz sos” , dijo en la conversación. “Nos bombardean, el marketing es un veneno. Te domina, compre esto, compre lo otro. Y eso no es vivir”, agregó. El lujo de tener tiempo: “Vivir es amar, es tener el placer de estar al pedo [perdiendo el tiempo] con otro” , expresó. Buscar una causa para vivir: “Puede ser la música, la ciencia, cualquier cosa. ¿Vivir para pagar cuotas? Eso no es vivir. Porque vivir significa soñar , creer en algo superior, en algo creativo”. Afrontar la muerte: “La muerte hace de la vida una aventura. El único milagro que hay en el mundo para cada uno de nosotros es haber nacido ”.



“Yo me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo, pero estuve entretenido", dijo a modo de conclusión, en una parte de la entrevista.

"Y he generado muchos amigos y muchos aliados en esa locura de cambiar el mundo para mejorarlo. Y le di un sentido a mi vida. Me voy a morir feliz, no por morirme sino por dejar una barra que me supera con ventaja. Nada más”, añadió después.