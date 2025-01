“Hasta acá llegué”: José Mujica contó que el cáncer que padece se expandió por su cuerpo - Chilevisión

El exmandatario anunció que no se someterá a nuevos tratamientos o procedimientos quirúrgicos para enfrentar la enfermedad, pues aseguró que solo necesita privacidad.

El expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció en una reciente entrevista con el medio uruguayo Búsqueda que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en abril de 2024 ha avanzado y se ha expandido a su hígado.

Mujica, de 89 años, explicó que debido a su avanzada edad y las enfermedades crónicas que padece, ha decidido no someterse a tratamientos adicionales ni a intervenciones quirúrgicas, afirmando que su cuerpo no resistiría tales procedimientos.

En la entrevista, Pepe declaró: “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. Mi cuerpo no lo aguanta”.

Pepe Mujica: “Hasta acá llegué”

Reconocido mundialmente por su sencillez y su compromiso con la justicia social, Mujica compartió que afronta este momento con serenidad.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, expresó.

Ha decidido pasar sus días en su emblemática chacra ubicada en Montevideo, junto a su esposa, Lucía Topolansky. Ya se encuentra haciendo los papeles para ser enterrado en el mismo lugar junto a los restos de su querida perra Manuela.

¿Su mensaje final? "Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”.