VIDEO | Salió arrancando: Streamer captó en vivo sismo magnitud 6.0 en Perú - Chilevisión

Un sismo de magnitud 6.0 afectó a Perú la noche del sábado, el que se percibió en Lima y ciudades del norte del país.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la región de Áncash, y dejó varias personas heridas y viviendas colapsadas.

La regiones afectadas fueron Cajamarca, Tumbes, Ica, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali, San Martín y Piura.

Streamer registró fuerte sismo

En medio del temblor una streamer peruana estaba realizando una transmisión en vivo y el registro de su reacción se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se aprecia cómo la joven, al percibir el fuerte movimiento en su casa, sale rápidamente del lugar desde donde transmitía.

Se trata de la creadora de contenido Payasitazing, quien sorprendida con la intensidad del movimiento incluso grita en un momento.