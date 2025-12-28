 VIDEO | Salió arrancando: Streamer captó en vivo sismo magnitud 6.0 en Perú - Chilevisión
Sin agua y en pleno verano: las razones del cierre de históricas piscinas en el Cerro San Cristóbal Por muerte de conscripto en Putre: Decretan prisión preventiva para excapitán del Ejército Quedó en prisión preventiva: Así cayó el autor de balacera en edificio "sin ley" de Independencia "Nos estábamos quemando vivos": El impactante testimonio de damnificada por incendio en Pudahuel
28/12/2025 10:52

VIDEO | Salió arrancando: Streamer captó en vivo sismo magnitud 6.0 en Perú

Una joven realizaba una transmisión en redes sociales cuando se vio sorprendida por el fuerte movimiento y tuvo que abandonar rápidamente el lugar.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un sismo de magnitud 6.0 afectó a Perú la noche del sábado, el que se percibió en Lima y ciudades del norte del país.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la región de Áncash, y dejó varias personas heridas y viviendas colapsadas.

La regiones afectadas fueron Cajamarca, Tumbes, Ica, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali, San Martín y Piura.

Streamer registró fuerte sismo

En medio del temblor una streamer peruana estaba realizando una transmisión en vivo y el registro de su reacción se viralizó en redes sociales. 

En las imágenes se aprecia cómo la joven, al percibir el fuerte movimiento en su casa, sale rápidamente del lugar desde donde transmitía. 

Se trata de la creadora de contenido Payasitazing, quien sorprendida con la intensidad del movimiento incluso grita en un momento.

Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile

28/12/2025

VIDEO | Alarma en Línea 2 del Metro: Encapuchados detienen tren para rayar vagones

Cazanoticas reportaron que un grupo de sujetos irrumpió en un tren de la Línea 2 y forzaron la detención de este para luego realizar rayados a lo largo de los vagones.

28/12/2025

Calera de Tango: Investigan femicidio y hallazgo de carta del presunto atacante

Según información preliminar, un hombre de 70 años atacó a su esposa hasta causarle la muerte y luego, al ver presencia policial, se autoinfirió distintos cortes que lo mantienen internado en un centro asistenciasl.

28/12/2025

Buscan a joven desaparecido en Panguipulli: Video lo mostraría corriendo asustado

El hombre fue visto por última vez compartiendo con un amigo en una plaza. La familia apunta a cámaras de seguridad del sector que habrían captado un extraño momento en donde el joven habría salido "arrancando".

27/12/2025
