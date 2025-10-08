Así fue el ataque al presidente de Ecuador: Gobierno de ese país denunció “intento de asesinato” - Chilevisión

La policía ecuatoriana informó la detención de cinco personas, quienes deberán enfrentar cargos de presunto terrorismo.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue víctima de un ataque armado que, desde su administración, denunciaron como un intento de asesinato.
El incidente ocurrió este martes, cuando el mandatario iba a bordo de un automóvil en una caravana presidencial por la provincia del Cañar, al sur del país.
Un video, grabado desde el interior del vehículo en el que iba el jefe de Estado, muestra cómo es impactado por piedras y cómo se oyen presuntos disparos.
El ataque se enmarca en una serie de protestas al sur de ese país por parte de manifestantes que denuncian el fin del subsidio al diésel.
En ese contexto, se ha informado la detención de cinco personas, algunos de los cuales enfrentarán cargos por delitos de terrorismo.