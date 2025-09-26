 Reportan masacre al interior de cárcel en Ecuador: 17 presos murieron tras violenta pelea - Chilevisión
26/09/2025 21:49

Reportan masacre al interior de cárcel en Ecuador: 17 presos murieron tras violenta pelea

Un altercado entre bandas rivales al interior del penal terminó con un saldo de varios fallecidos y heridos.

Un total de 17 muertos fue el saldo que dejó una violenta riña ocurrida al interior de una cárcel en Esmeraldas, una ciudad costera ubicada en el norte de Ecuador.

De acuerdo a medios locales, el altercado se produjo por un enfrentamiento de miembros de al menos tres bandas rivales.

Todo comenzó cuando uno de los reos activó una 'falsa alarma', provocando confusión al interior del penal.

Esa situación fue aprovechada por miembros de la banda 'Los Tiguerones', quienes le arrebataron las llaves a un gendarme, salieron de sus celdas y comenzaron a atacar a sus rivales.

Entre las víctimas se encuentran integrantes de las agrupaciones Los Choneros, Los Lobos e incluso convictos no afines a Los Tiguerones.

Tras el conflicto, que dejó 17 muertos, Fuerzas Armadas de Ecuador ingresaron al recinto penal y ejecutaron "operaciones militares de control y seguridad".

Los atacantes "habrían utilizado armas de fuego y armas blancas". En ese sentido, añaden desde la institución castrense, hubo "un soldado herido en cumplimiento de su deber".

