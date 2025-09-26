 VIDEO | Abandonaron la sala: Así fue el discurso de Benjamin Netanyahu en la Asamblea de la ONU - Chilevisión
26/09/2025 11:24

VIDEO | Abandonaron la sala: Así fue el discurso de Benjamin Netanyahu en la Asamblea de la ONU

La protesta de parte de las delegaciones internacionales. que incluyó abucheos, dejó en evidencia la tensión que genera la presencia de la autoridad israelí en el hemiciclo.

Publicado por Gabriela Sambuceti

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu fue recibido entre gritos y abucheos al iniciar su intervención en la 80ª Asamblea General de la ONU que se está realizando en Nueva York.

En señal de protesta por la ofensiva israelí en Gaza, la mayoría de las delegaciones presentes abandonaron la sala, dejando en evidencia el tenso clima internacional que genera la presencia de la autoridad en el hemiciclo.

El momento fue registrado en video y muestra al primer ministro empezar su intervención ante un salón casi vacío, con un discurso dedicado a los rehenes israelíes que continúan secuestrados.

El discurso de Netanyahu

Según reportaron medios internacionales, la autoridad israelí comenzó su discurso mencionado a los 48 rehenes israelíes que continúan secuestrados por Hamas.

El primer ministro les envió un mensaje de apoyo a los rehenes, asegurando que "el pueblo de Israel está con ustedes. No vamos a descansar hasta que los traigamos a todos a casa".

De igual manera, afirmó durante su intervención que el Ejército israelí instaló altavoces en camiones que recorren la Franja de Gaza para retransmitir sus palabras en la asamblea.

