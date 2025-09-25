 VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU - Chilevisión
25/09/2025 18:24

VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU

El Presidente de la República, Gabriel Boric, no tomó de muy buena forma una pregunta realizada durante un punto de prensa tras su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual se desarrolla en Nueva York. El mandatario fue consultado sobre sus esfuerzos por mejorar la relación con su par de Argentina, Javier Milei y se le apuntó haber sostenido un "contacto" con el gobernador de la nación trasandina Axel Kicillof, ante lo cual, Boric respondió enfáticamente. "Hacer una afirmación y tratar de instalar la idea de que yo estoy teniendo conversaciones por otro lado, no es cierto", sostuvo. "Hemos mantenido relaciones diplomáticas cordiales permanentes con el Gobierno Argentino", agregó.

