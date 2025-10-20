Trump acusa a Petro de ser “un líder del narcotráfico” y pone fin a ayuda financiera hacia Colombia - Chilevisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su par colombiano, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico".

A través de Truth Social, el mandatario norteamericano afirmó que Petro "incentiva la producción masiva de drogas por toda Colombia".

Junto con lo anterior, sostuvo que el narco "se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EEUU".

Con esa excusa, Trump suspendió toda ayuda financiera al país sudamericano: "A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia".

La respuesta de Petro

A propósito de los dichos de Trump, que se sumaron a la destrucción de una embarcación colombiana supuestamente vinculada al tráfico de drogas en aguas internacionales, Petro respondió.

"Funcionarios del gobierno de EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narcotráfico y sus actividades diarias eran la pesca", afirmó.

Las tensiones entre ambos países no son nuevas y se vienen arrastrando desde hace unas semanas.

Es más, hace un mes, la Casa Blanca eliminó a Colombia del listado de países aliados en la lucha contra el narcotráfico.