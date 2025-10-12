¿Para evitar extradición a Chile? Larry Changa envía carta desde la cárcel al Gobierno de Petro - Chilevisión

Según una carta difundida por la revista colombiana Semana, Álvarez manifestó que no tiene intención de detener los procesos judiciales que enfrenta. Hay que recordar que actualmente se espera su extradición a Chile por los delitos de terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

“No busco evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad. Mi intención es netamente de colaboración y sometimiento a la justicia. Mi ofrecimiento se basa estrictamente en la verdad y la no repetición, orientado a contribuir en políticas públicas mediante diagnósticos sociales, propuestas de programas de formación y empleo, y mecanismos de prevención comunitaria”, indica la carta enviada al mandatario de Colombia.

Otro de los líderes del Tren de Aragua estaría tras la iniciativa

Por otra parte, fuentes vinculadas al proceso, le revelaron al medio El Tiempo que esta petición no fue improvisada, y es que se le había planteado a "Larry Changa" hace unos meses, sin respuesta.

“Hace meses se le había hablado sobre la posibilidad de iniciar un camino diferente, pero él no había tomado una decisión. Hace poco llamó a su defensa y les comunicó que había hablado con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero (otro de los fundadores de la banda), y les pidió a sus abogados que explorara esa posibilidad de diálogos", señaló la fuente.

“Él llegó a la conclusión de que muchos terminaban en la violencia porque no había otro camino”, agregó.

En esa línea, la carta enviada por Álvarez al presidente Gustavo Petro también le indicaba: “Usted, señor Presidente Gustavo Petro, ha sabido entender el origen de los conflictos, que radica en la pobreza y en la falta de oportunidades. Así lo ha manifestado incluso ante las Naciones Unidas.

Finalmente, le propuso “participar, bajo la mediación institucional reconocida legalmente para estos procesos, en mesas de diálogo que permitan identificar los factores sociales que favorecen la criminalidad y proponer medidas de prevención” y “colaborar en el diseño de programas de reinserción sociolaboral.