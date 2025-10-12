 ¿Para evitar extradición a Chile? Larry Changa envía carta desde la cárcel al Gobierno de Petro - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuesta Cadem: Jeannette Jara aumenta ventaja sobre José Antonio Kast en primera vuelta Fue condenado en Temuco un hombre que violó por años a su propia hija y la dejó embarazada “No pueden salir”: Imputado por crimen de Francisco Albornoz buscará revertir prisión preventiva Reñida carrera presidencial: Kast y Jara empatan en primer lugar según encuesta Criteria Rebajan condena de hombre que mató con 97 apuñaladas a joven madre en La Serena
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/10/2025 11:11

¿Para evitar extradición a Chile? Larry Changa envía carta desde la cárcel al Gobierno de Petro

"Larry Changa" le envió una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para colaborar en políticas de prevención y reinserción, Fuentes aseguran que detrás de esta iniciativa estaría “Niño Guerrero”, otro de los fundadores del Tren de Aragua.

Publicado por CHV Noticias

Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como “Larry Changa” y uno de los fundadores del Tren de Aragua, manifestó su disposición al presidente colombiano Gustavo Petro para formar parte del proceso de “Paz Total”.

Dicha iniciativa, impulsada por el Gobierno de Colombia, busca poner fin a los conflictos armados a través de diálogos con organizaciones criminales y mecanismos de sometimiento a la justicia.

Según una carta difundida por la revista colombiana Semana, Álvarez manifestó que no tiene intención de detener los procesos judiciales que enfrenta. Hay que recordar que actualmente se espera su extradición a Chile por los delitos de terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro. 

“No busco evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad. Mi intención es netamente de colaboración y sometimiento a la justicia. Mi ofrecimiento se basa estrictamente en la verdad y la no repetición, orientado a contribuir en políticas públicas mediante diagnósticos sociales, propuestas de programas de formación y empleo, y mecanismos de prevención comunitaria”, indica la carta enviada al mandatario de Colombia.

Otro de los líderes del Tren de Aragua estaría tras la iniciativa

Por otra parte, fuentes vinculadas al proceso, le revelaron al medio El Tiempo que esta petición no fue improvisada, y es que se le había planteado a "Larry Changa" hace unos meses, sin respuesta.

“Hace meses se le había hablado sobre la posibilidad de iniciar un camino diferente, pero él no había tomado una decisión. Hace poco llamó a su defensa y les comunicó que había hablado con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero (otro de los fundadores de la banda), y les pidió a sus abogados que explorara esa posibilidad de diálogos", señaló la fuente.

“Él llegó a la conclusión de que muchos terminaban en la violencia porque no había otro camino”, agregó.

En esa línea, la carta enviada por Álvarez al presidente Gustavo Petro también le indicaba: “Usted, señor Presidente Gustavo Petro, ha sabido entender el origen de los conflictos, que radica en la pobreza y en la falta de oportunidades. Así lo ha manifestado incluso ante las Naciones Unidas.

Finalmente, le propuso “participar, bajo la mediación institucional reconocida legalmente para estos procesos, en mesas de diálogo que permitan identificar los factores sociales que favorecen la criminalidad y proponer medidas de prevención” y “colaborar en el diseño de programas de reinserción sociolaboral.

Publicidad

Destacamos

Noticias

CNTV informa orden de aparición en la franja electoral: Conoce cuándo comenzará

Lo último

Lo más visto

“Pregúntenme de Pinochet”: Mamá de Fran Virgilio respondió tras feroz ninguneo a Mane Swett

Cecilia Virgilio, mamá de Fran Virgilio, causó polémica por una serie de mensajes que publicó en la cuenta de Instagram de Mane Swett del 2023

12/10/2025

Encuentran en Chile a niña de 13 años desaparecida en Perú: Sería víctima de explotación sexual

La niña, de 13 años y de origen peruano, había sido reportada como desaparecida desde fines de septiembre.

12/10/2025

¿Reconciliación? Las FOTOS que probarían supuesta cita entre Karol Lucero y Fran Virgilio

Ambos publicaron una foto en un local de pizzas y tomando vino, lo que levantó las sospechas de sus seguidores.

12/10/2025

Rai Cerda rompe el silencio por su vínculo con Cony Capelli: “No deberíamos haber...”

El exGran Hermano Chile habló sobre su actual vínculo con Cony Capelli y reveló sus expectativas respecto a cómo evolucionará su relación dentro del estelar de Chilevisión.

12/10/2025