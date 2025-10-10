 Era buscado en Chile por múltiples delitos: Revelan identidad de integrante de Tren de Aragua que murió en Colombia - Chilevisión
10/10/2025 19:17

Era buscado en Chile por múltiples delitos: Revelan identidad de integrante de Tren de Aragua que murió en Colombia

El sujeto era un peligroso delincuente de nacionalidad venezolana y miembro activo del Tren de Aragua, quien había sido liberado el 2024 del Tribunal de Garantía de Los Vilos luego de pagar una millonaria fianza.

Este viernes se reveló la identidad del sujeto que murió en Sabaneta, Antioquia, Colombia, luego de caer desde un balcón mientras la Policía realizaba un operativo para lograr su captura. 

El hombre fue identificado como Ender Alexis Rojas Montana, un peligroso delincuente de nacionalidad venezolana y miembro activo del Tren de Aragua.

El medio colombiano Minuto 30 indicó que el individuo estaba prófugo de la justicia chilena y existía una circular roja de Interpol para su detención. De hecho, la operación para dar con su paradero se hizo en coordinación entre las autoridades locales y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Rojas era investigado en Chile por su vínculo directo con la agrupación criminal, además de múltiples delitos, incluyendo secuestros y asociación ilícita.

Integrante del Tren de Aragua había obtenido libertad tras pagar fianza 

Según el citado medio, en 2024, Rojas Montana accedió a la libertad condicional tras pagar una fianza de $5.000.000 de pesos chilenos, la cual fue concedida por el Tribunal de Garantía de Los Vilos, región de Coquimbo. 

Un día después de su liberación y la de otros cuatro sujetos, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó esta medida, pero el sujeto no fue encontrado y se emitió una alerta roja internacional.

