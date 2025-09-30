VIDEOS | Terremoto en Filipinas: Viralizan primeros registros del devastador sismo - Chilevisión

Este martes se registró un terremoto de 6,9 grados en las provincias de Cebú y Bilirán, en Filipinas.

El sismo ha encendido las alarmas en todo el mundo, incluyendo en Chile, ante la llegada de un posible tren de olas.

Sin embargo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que el sismo no reúne "las condiciones necesarias para generar un tsunami en Chile".

Difunden primeros registros

A través de redes sociales, se han dado a conocer los primeros videos y fotos de las consecuencias que ha dejado el sismo en el país asiático.

En su mayoría, se trata de destrucción parcial de edificaciones y otras estructuras, especialmente en provincias de Cebú y Bilirán.