Alerta por terremoto en Filipinas: Esto informó el SHOA por riesgo de tsunami en Chile - Chilevisión

El sismo de magnitud 6,9 sacudió este martes al país asiático.

Este martes se reportó que un terremoto de magnitud 6,9 sacudió las costas del centro de Filipinas.

El hecho fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y encendió las alertas en Chile por la posible llegada de un tsunami a las costas del país, sin embargo, este riesgo que fue descartado por las autoridades.

Desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) se informó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

EN DESARROLLO...