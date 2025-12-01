VIDEO | Insólito: Captan a ladrón atrapado en puerta giratoria en pleno intento de robo a banco - Chilevisión

Las cámaras de seguridad registraron la escena, que terminó con el antisocial siendo detenido por la policía.

Una insólita escena fue la que protagonizó un ladrón que intentó robar nada más y nada menos que un banco en Carangola, Estado de Minas Gerais, en Brasil.

Fue durante la noche que el antisocial vulneró la seguridad del recinto y comenzó a forcejear con cajeros automáticos, con el objetivo de sustraer dinero, según muestra el medio G1, que publicó los registros de las cámaras de seguridad.

Tras varios minutos sin resultados, el sujeto optó por cambiar su objetivo: ingresar hasta las oficinas. Para ello, intentó acceder por una puerta giratoria.

Sin embargo, una mala maniobra acabó con el hombre atrapado intentando atravesar por la puerta. En ese intento, perdió sus pantalones y su cabeza quedó casi aplastada entre dos cristales, escena cuyo desenlace pudo ser fatal.

Tras forcejear otros minutos, el hombre logró escapar de la puerta giratoria e irrumpir finalmente en las oficinas del banco, solo para intentar forcejear nuevamente. Esta vez, con la puerta de una bóveda.

Tras varios minutos, las cámaras de seguridad captaron la llegada de la policía y la posterior detención del sujeto.

Según CNN Brasil, el atracador fue hallado escondido debajo de una escalera y en estado de ebriedad.