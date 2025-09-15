Viceministro de Bolivia respondió a dichos de diputada Cordero: Apuntó a “virilidad” de los chilenos - Chilevisión

Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental del país vecino, se sumó al cruce diplomático y contestó a la intervención de la legisladora chilena en el Congreso.

El viceministro de Coordinación Gubernamental de Bolivia, Gustavo Torrico, acaparó titulares al apuntar a la "virilidad" de los hombres chilenos, luego de la seguidilla de declaraciones iniciadas la semana pasada por la diputada María Luisa Cordero

"Es una falta de respeto contra el país, contra sus ciudadanos", comenzó diciendo la autoridad en un punto de prensa ante los medios de comunicación.

"Si a nosotros nos falta oxígeno, a ellos les debe sobrar colágeno, ya que viven de pescado", añadió.

Luego, expuso que "hace muchos años, una revista se preocupó de mostrar que en América, los que la tenían más chiquitita eran los chilenos. ¿Se acuerdan? Con unas fotos y demás. Yo creo que es un insulto contra el país".

Diputado Cordero sería "non grata" en Bolivia

En conversación con agencia Sputnik, el diputado boliviano Pacífico Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció acciones institucionales contra la legisladora chilena, luego de sus polémicos dichos.

"Hemos pedido incluir en la sesión plenaria que estamos celebrando que se declare a esta congresista persona non grata en Bolivia", dio a conocer el parlamentario.

Lo anterior, según argumentó en el medio, "tomando en cuenta que Bolivia y Chile tenemos una buena relación como vecinos, con respeto y cooperación".

Sobre la propuesta de Rodrigo Paz, candidato presidencial que planteó regularizar los autos de contrabando, señaló que "podía referirse a él de manera personal y no hablar en general de todos los bolivianos".

"Existe una molestia de toda la población boliviana contra esta estupidez, esta aseveración absolutamente racista y discriminatoria", manifestó Choque. "Esperemos que pueda esta congresista pedir disculpas al pueblo boliviano", concluyó.