 Viceministro de Bolivia respondió a dichos de diputada Cordero: Apuntó a “virilidad” de los chilenos - Chilevisión
Minuto a minuto
"Ok jefa, ahora voy": Los últimos mensajes de trabajador que recibió $165 millones por error y se los quedó “Lo pescaron entre ocho”: Habla mamá de joven fallecido en Plaza Vespucio tras incidente con guardias ¿Incumplió su medida cautelar? El motivo por el que Luis Hermosilla arriesga volver a Capitán Yáber EXCLUSIVO | Así fue la ruta de escape de los imputados por crimen de ingeniero en su parcela en Curacaví Ximena Rincón no será candidata: Tricel acepta reclamo y rechaza candidatura a senadora
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/09/2025 17:45

Viceministro de Bolivia respondió a dichos de diputada Cordero: Apuntó a “virilidad” de los chilenos

Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental del país vecino, se sumó al cruce diplomático y contestó a la intervención de la legisladora chilena en el Congreso.

Publicado por CHV Noticias

El viceministro de Coordinación Gubernamental de Bolivia, Gustavo Torrico, acaparó titulares al apuntar a la "virilidad" de los hombres chilenos, luego de la seguidilla de declaraciones iniciadas la semana pasada por la diputada María Luisa Cordero

"Es una falta de respeto contra el país, contra sus ciudadanos", comenzó diciendo la autoridad en un punto de prensa ante los medios de comunicación.

"Si a nosotros nos falta oxígeno, a ellos les debe sobrar colágeno, ya que viven de pescado", añadió.

Luego, expuso que "hace muchos años, una revista se preocupó de mostrar que en América, los que la tenían más chiquitita eran los chilenos. ¿Se acuerdan? Con unas fotos y demás. Yo creo que es un insulto contra el país".

Diputado Cordero sería "non grata" en Bolivia

En conversación con agencia Sputnik, el diputado boliviano Pacífico Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció acciones institucionales contra la legisladora chilena, luego de sus polémicos dichos.

"Hemos pedido incluir en la sesión plenaria que estamos celebrando que se declare a esta congresista persona non grata en Bolivia", dio a conocer el parlamentario.

Lo anterior, según argumentó en el medio, "tomando en cuenta que Bolivia y Chile tenemos una buena relación como vecinos, con respeto y cooperación".

Sobre la propuesta de Rodrigo Paz, candidato presidencial que planteó regularizar los autos de contrabando, señaló que "podía referirse a él de manera personal y no hablar en general de todos los bolivianos".

"Existe una molestia de toda la población boliviana contra esta estupidez, esta aseveración absolutamente racista y discriminatoria", manifestó Choque. "Esperemos que pueda esta congresista pedir disculpas al pueblo boliviano", concluyó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo Fiestas Patrias en sector público: Cuánto es el monto y cuándo lo pagan

Lo último

Lo más visto

Hombre murió en mall de La Florida tras ser golpeado por guardias: Esto es lo que se sabe

El hecho, que aún se encuentra en investigación, se registró la tarde de este lunes al interior del Mall Plaza Vespucio. Desde en centro comercial aseguraron que "de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza".

15/09/2025

Tragedia en La Parva: Confirman muerte de joven atleta italiano tras accidente en centro de ski chileno

El seleccionado nacional Matteo Franzoso sufrió un accidente el pasado 13 de septiembre que lo dejó en un coma farmacológico. Esta jornada, su fisioterapeuta confirmó su deceso.

15/09/2025

Lo arrastró el mar: Habla padre de adolescente de 14 años perdido en playa Las Torpederas

El menor de edad desapareció la tarde del sábado mientras se lanzaba piqueros junto a sus amigos en la playa de la ciudad de Valparaíso.

15/09/2025

Además del Tesla: Chino Ríos sorprendió con especial regalo de cumpleaños a su hija mayor

El extenista no se quedó atrás luego de que su expareja, Paula Pavic le diera un lujoso auto a su hija como obsequio de cumpleaños.

15/09/2025