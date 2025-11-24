 Nieta de John F. Kennedy revela que padece cáncer terminal a los 35 años: “No hay nada que pueda hacer” - Chilevisión
24/11/2025 12:46

Nieta de John F. Kennedy revela que padece cáncer terminal a los 35 años: “No hay nada que pueda hacer”

La periodista contó que enfrenta una leucemia agresiva y que los médicos le pronosticaron menos de un año de vida, pese a someterse a quimioterapia y un trasplante de médula.

Publicado por Gabriela Valdés

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, reveló que padece cáncer y que los médicos le han pronosticado menos de un año de vida.

La periodista de 35 años y madre de dos hijos, compartió su testimonio en una columna publicada en The New Yorker, donde detalló el duro proceso que ha enfrentado desde que fue diagnosticada con leucemia el año pasado.

Tatiana Scholssberg enfrenta una leucemia mieloide aguda

Schlossberg contó que la enfermedad fue detectada poco después del nacimiento de su segunda hija, en mayo de 2024, cuando un examen de rutina mostró un inusual aumento en su conteo de glóbulos blancos.

Posteriormente, se confirmó que se trataba de una leucemia mieloide aguda con una mutación poco común, un tipo de cáncer que suele afectar principalmente a personas mayores.

Desde entonces, ha pasado por intensos tratamientos, entre ellos varias sesiones de quimioterapia y un trasplante de médula ósea donado por su hermana.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el cáncer volvió a aparecer. En su más reciente ensayo clínico, su doctor le comunicó que su expectativa de vida podría limitarse a un año.

"Durante toda mi vida, he tratado de ser buena, de ser una buena estudiante y una buena hermana y una buena hija, y de proteger a mi madre y nunca hacerla enojar o molestar". Fue parte de lo que escribió la periodista en su columna.

Schlossberg finalizó indicando: "Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo".

