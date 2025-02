/noticias/show/negro-pinera-y-su-lucha-contra-la-leucemia-me-voy-con-la-boina-y-las - Chilevisión

El músico enfrenta la enfermedad con optimismo a tres meses de su diagnóstico. En un camino con altos y bajos no ha perdido la oportunidad de compartir su proceso en redes sociales

A tres meses de haber sido diagnosticado con leucemia, el reconocido músico y empresario chileno Miguel “Negro” Piñera ha demostrado que su espíritu sigue intacto. Con su característico sentido del humor y una actitud positiva, enfrenta esta nueva etapa de su vida con determinación.

“Me voy con la boina y las botas puestas”, aseguró Piñera en una conversación con revista Sábado, dejando en claro que, pese a la adversidad, mantiene su esencia y ganas de vivir.

El diagnóstico que cambió su vida

El artista recibió la noticia de su enfermedad a finales de 2024, lo que marcó un antes y un después en su vida. Sin embargo, lejos de desmoronarse, ha decidido encarar la situación con optimismo, rodeado del cariño de su familia y amigos.

“Pero yo siempre he sido optimista. Nunca me he echado a morir. ¿Cómo? Si todavía tengo energía, todavía tengo cosas que hacer, todavía tengo ganas de cantar”.comentó.

El apoyo incondicional de su círculo cercano

Desde que se conoció su diagnóstico, Piñera ha contado con el respaldo de sus seres queridos. Su familia ha estado a su lado en este proceso, brindándole apoyo emocional en los momentos más difíciles.

“Lo pasaron mal. Y yo no quería eso. Por eso prefería mantenerlo en silencio, hasta que se filtró“, reconoció.

Además, amigos y colegas del mundo del espectáculo han manifestado su cariño y admiración por su fortaleza.

“Pero lo bueno es que me ven con la actitud arriba. Me siento bien, me he sentido fuerte. Bueno, después de cada sesión de quimio quedo medio golpeado, pero sigo de pie, sigo cantando”, añadió el artista.