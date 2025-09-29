 Ejecutan a hombre que torturó y mató a la guagua de su pareja en un 'exorcismo' - Chilevisión
Minuto a minuto
Voto obligatorio aprobado: Esta será la multa por no votar en las Elecciones 2025 El sutil error que hizo caer a banda dedicada a turbazos con 160 años en condenas Este audio “filtrado” de Jeannette Jara quejándose sobre el despliegue de su campaña no es real: fue creado con IA Registros virales muestran la profunda vocación de joven TENS que murió por “bala loca” en La Pintana Quién era Christopher Barrientos: El joven TENS que murió por una “bala loca” en La Pintana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/09/2025 17:16

Ejecutan a hombre que torturó y mató a la guagua de su pareja en un 'exorcismo'

Blaine Milam, de 35 años, recibió una inyección letal y fue declarado muerto la semana pasada, tras enfrentar un juicio de varios años por el asesinato.

Publicado por CHV Noticias

Blaine Milam es el nombre del protagonista de uno de los casos de asesinatos más salvajes conocidos recientemente y que la semana pasada se cerró —al menos judicialmente— con su ejecución.

El hombre de 35 años recibió una inyección letal en la cárcel estatal de Huntsville, en Texas, Estados Unidos, en lo que fue su condena por torturar y matar a una guagua de poco más de un año en un 'exorcismo'. 

El caso se remonta 17 años atrás, cuando Milam vivía en una casa rodante junto a su novia, Jesseca Carson, y la hija de ella, llamada Amora Carson, de apenas 13 meses.

Cruel asesinato a bebé de un año en Estados Unidos: El caso por el que fue condenado un hombre en Texas

Por ese entonces, concretamente en diciembre de 2008, Milam perpetró el crimen, según él, instado por Jesseca, quien decía que la pequeña estaba poseída.

Según AP, el sujeto mordió, estranguló y golpeó a la víctima de 13 meses con un martillo, antes de darle muerte aproximadamente 30 horas después.

Pese a que el individuo defendió su inocencia, alegando los dichos de su entonces novia, fue condenado a pena de muerte en 2010, la que se concretó quince años después.

La madre de la víctima tampoco eludió la justicia y recibió cadena perpetua sin posibilidad de optar a libertad condicional por homicidio capital.

Los expertos llegaron a la conclusión de que todo lo referido a un exorcismo era simplemente una forma de encubrir el crimen.

Publicidad

Destacamos

Noticias

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Lo último

Lo más visto

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Según el informe Rettig, Bernarda fue detenida y desaparecida, pero nuevos antecedentes revelarían que podría ser una sobreviviente.

28/09/2025

Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud

Un temblor sacudió a la región de Atacama durante la mañana de este lunes.

29/09/2025

¿Cada vez más oficial? Disley Ramos sorprendió con romántica foto con Luis Jiménez en medio de críticas

La pareja, que había mantenido su relación alejada de las redes sociales, compartió una tierna postal tras una semana de críticas en redes y especulaciones.

29/09/2025

Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante

El hombre de 33 años se encontraba en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, en medio de la investigación por presunto parricidio.

28/09/2025