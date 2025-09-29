Ejecutan a hombre que torturó y mató a la guagua de su pareja en un 'exorcismo' - Chilevisión

Blaine Milam, de 35 años, recibió una inyección letal y fue declarado muerto la semana pasada, tras enfrentar un juicio de varios años por el asesinato.

Blaine Milam es el nombre del protagonista de uno de los casos de asesinatos más salvajes conocidos recientemente y que la semana pasada se cerró —al menos judicialmente— con su ejecución.

El hombre de 35 años recibió una inyección letal en la cárcel estatal de Huntsville, en Texas, Estados Unidos, en lo que fue su condena por torturar y matar a una guagua de poco más de un año en un 'exorcismo'.

El caso se remonta 17 años atrás, cuando Milam vivía en una casa rodante junto a su novia, Jesseca Carson, y la hija de ella, llamada Amora Carson, de apenas 13 meses.

Cruel asesinato a bebé de un año en Estados Unidos: El caso por el que fue condenado un hombre en Texas

Por ese entonces, concretamente en diciembre de 2008, Milam perpetró el crimen, según él, instado por Jesseca, quien decía que la pequeña estaba poseída.

Según AP, el sujeto mordió, estranguló y golpeó a la víctima de 13 meses con un martillo, antes de darle muerte aproximadamente 30 horas después.

Pese a que el individuo defendió su inocencia, alegando los dichos de su entonces novia, fue condenado a pena de muerte en 2010, la que se concretó quince años después.

La madre de la víctima tampoco eludió la justicia y recibió cadena perpetua sin posibilidad de optar a libertad condicional por homicidio capital.

Los expertos llegaron a la conclusión de que todo lo referido a un exorcismo era simplemente una forma de encubrir el crimen.