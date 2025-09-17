 AHORA | Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel - Chilevisión
17/09/2025 15:01

AHORA | Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente de Brasil había ingresado hace unos días al Hospital DF Star de Brasilia tras presentar hipo, vómitos e hipotensión. El médico tratante dio a conocer que le fueron extirpados ocho lesiones cutáneas.

Publicado por CHV Noticias

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a cumplir 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado, fue diagnosticado con cáncer de piel, informó su médico Claudio Birolini.

Fue el domingo pasado cuando el exmandatario ingresó al Hospital DF Star de Brasilia, recinto donde fue sometido a un procedimiento médico para extirpar ocho lesiones cutáneas, según se dio a conocer esta jornada.

