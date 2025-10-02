Alerta en Manchester: Embistieron con auto y atacaron con cuchillo en sinagoga - Chilevisión

El hecho ocurrió en Yom Kippur, el día más importante del año en el calendario judío. De momento se reportan dos fallecidos y varios heridos.

Al menos dos fallecidos y otros tres heridos dejó un ataque con auto y arma blanca ejecutado a las afueras de una sinagoga en Manchester, Inglaterra.

El hecho ocurrió durante la festividad de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, y por el cual las sinagogas suelen estar más concurridas de lo usual.

Según información preliminar de medios internanacionales, la policía acudió al lugar luego de recibir la alerta de una atropello grupal y un hombre que fue apuñalado en el lugar.

Ataque en Manchester

Según reportó el alcalde de Manchester, Andy Burnham, el presunto agresor habría sido abatido el sitio, sin embargo, la policía no lo ha confirmado.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró estar “horrorizado” por el ataque.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, escribió en su cuenta de X.

En desarollo...