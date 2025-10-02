 Alerta en Manchester: Embistieron con auto y atacaron con cuchillo en sinagoga - Chilevisión
Minuto a minuto
UDI recurre a Contraloría por “intervención electoral” en cadena nacional: Pdte. Boric respondió “Estamos todos preocupados”: Pdte. Boric exigió “verdad y justicia” tras desaparición de Julia Chuñil “Es muy delicado”: Lo que se sabe del supuesto audio en desaparición de Julia Chuñil Sismo despertó a Coquimbo este jueves: Esta fue la magnitud y el epicentro Llegó a Chile el "Fresa": Fue extraditado desde Estados Unidos por crimen de Ronald Ojeda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/10/2025 09:23

Alerta en Manchester: Embistieron con auto y atacaron con cuchillo en sinagoga

El hecho ocurrió en Yom Kippur, el día más importante del año en el calendario judío. De momento se reportan dos fallecidos y varios heridos.

Publicado por CHV Noticias

Al menos dos fallecidos y otros tres heridos dejó un ataque con auto y arma blanca ejecutado a las afueras de una sinagoga en Manchester, Inglaterra.

El hecho ocurrió durante la festividad de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, y por el cual las sinagogas suelen estar más concurridas de lo usual.

Según información preliminar de medios internanacionales, la policía acudió al lugar luego de recibir la alerta de una atropello grupal y un hombre que fue apuñalado en el lugar.

Ataque en Manchester

Según reportó el alcalde de Manchester, Andy Burnham, el presunto agresor habría sido abatido el sitio, sin embargo, la policía no lo ha confirmado.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró estar “horrorizado” por el ataque.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, escribió en su cuenta de X.

En desarollo...

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Tienes dinero por cobrar? Revisa con tu RUT si hay bonos del IPS pendientes de pago

Lo último

Lo más visto

“Estamos enamorados”: Trini Neira y Bimza reaparecen juntos tras rumores de quiebre

La hija de Pamela Díaz desfiló junto al hijo de Kanela en los Premios Cordillera 2025. La pareja aclaró los rumores de quiebre que aparecieron en junio pasado.

02/10/2025

Habría un enigmático elemento: Lo que encontraron en las maletas con un cuerpo en Pudahuel

La causa de muerte es materia de investigación y está siendo indagada por los especialistas pertinentes. "Sera corroborada cuando se haga la autopsia del Servicio Médico Legal", dijeron desde Fiscalía.

02/10/2025

“¡Fuerte el...!”: Roberto Dueñas fue sorprendido por temblor en programa en vivo en La Serena

El locutor radial había dado el pase para una tanda comercial cuando fue interrumpido por el productor del espacio, quien advirtió que se estaba produciendo un movimiento telúrico.

02/10/2025

María José Quintanilla enfrentó por primera vez rumores de separación: “Nunca me van a separar de...”

La cantante e intérprete contestó preguntas de los medios de comunicación en la alfombra roja de los Premios Cordillera, donde se llevó el premio a Mejor lanzamiento del año/canción viral.

02/10/2025