Conmoción en Inglaterra por muerte de futbolista tras trágico accidente en pleno partido - Chilevisión

 Conmoción en Inglaterra por muerte de futbolista tras trágico accidente en pleno partido
25/09/2025 20:15

Conmoción en Inglaterra por muerte de futbolista tras trágico accidente en pleno partido

El joven de 21 años y formado en el Arsenal, había sufrido un duro golpe en su cabeza contra un muro el pasado fin de semana.

Este jueves, se confirmó el sensible fallecimiento del futbolista Billy Vigar, quien se desempeñaba en el Chichester City, equipo de la séptima categoría inglesa.

El joven de 21 años y formado en el Arsenal, había sufrido un duro golpe en su cabeza contra un muro durante su último partido contra el Wingate & Finchley, correspondiente a la Isthmian League Premier Division.

De hecho, el encuentro debío ser suspendido por la gravedad de la lesión, donde el atacante estuvo en coma inducido y fue operado, sin embargo, no se pudo evitar su fallecimiento. 

Comunicado del Chichester City

Chichester City señaló que "tras sufrir una grave lesión cerebral el pasado sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperación. Aunque esto le ayudó, la lesión resultó ser demasiado grave y falleció el jueves (25) por la mañana".

Arsenal despidió a su ex jugador

A través de sus redes sociales, el elenco Gunners entregó sus condolencias por la muerte del joven, quien fue parte de la academia del club hasta 2023. 

