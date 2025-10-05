Activistas denuncian que Greta Thunberg fue torturada por soldados de Israel - Chilevisión

Algunos activistas señalaron que “Greta fue torturada, arrastrada por el suelo e incluso intentaron obligarla a besar la bandera israelí”.

Activistas de la Flotilla Global Sumud denunciaron desde Turquía las condiciones en que fueron retenidos por las autoridades israelíes, asegurando que sufrieron malos tratos, privación de comida y agua, y que la activista sueca Greta Thunberg fue golpeada durante su detención.

Según información recopilada por EFE, un grupo de 137 activistas, 36 de nacionalidad turca y 101 extranjeros, llegó este sábado a Estambul en un vuelo procedente de Israel.

Durante su llegada, varios participantes relataron que permanecieron esposados durante más de un día y medio, sin acceso a agua ni alimentos, al punto de intentar beber del inodoro por la sed.

La activista Aycin Kantoglu aseguró que a Greta Thunberg la esposaron, le impusieron una bandera israelí y la golpearon. “Nos hicieron registros una y otra vez, incluso revisando nuestros dientes. Pero no lograron intimidarnos”, dijo a NTV.

Otro de los participantes, Ersin Celik, relató a CNNTürk que “Greta fue torturada, arrastrada por el suelo e incluso intentaron obligarla a besar la bandera israelí”, denunciando que “quisieron criminalizar a toda la flotilla a través de ella”.

Por otra parte, el activista Bekir Develi agregó que fueron esposados y dejados bajo el sol durante más de cuatro horas, sin agua ni comida por más de 24 horas. Otro testimonio apuntó que los guardias irrumpían con perros armados en plena madrugada, impidiéndoles dormir.

En su llegada a Turquía, los activistas leyeron los nombres de los compatriotas que aún permanecen detenidos en Israel, exigiendo su repatriación inmediata.

Según autoridades turcas, 14 ciudadanos aún permanecen en territorio israelí.

Respuesta de Israel

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí señaló este domingo que "se respetan plenamente" los derechos legales de los activistas de la Flotilla Global Sumud.

"Las acusaciones sobre el maltrato a Greta Thunberg y otros detenidos de la flotilla Hamás-Sumud son mentiras descaradas. Todos los derechos legales de los detenidos se respetan plenamente", indicó el ministerio en un comunicado publicado en su cuenta de X.

La cartera de Exteriores añadió que "la propia Greta y otros detenidos se negaron a acelerar su deportación e insistieron en prolongar su estancia bajo custodia", y subrayó que la activista sueca "no presentó ninguna queja ante las autoridades israelíes sobre las acusaciones absurdas e infundadas, porque nunca ocurrieron".