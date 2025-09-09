Flotilla humanitaria con destino a Gaza denuncia haber sido víctima de ataque con dron - Chilevisión

La flotilla "Global Sumud", donde va a bordo la activista sueca Greta Thunberg, denunció haber sido afectada por el ataque de un dron. Sin embargo, esta acusación fue puesta en entredicho por las autoridades de Túnez, país donde habría ocurrido el ataque. Desde la nación magrebí apuntan a los ocupantes y a una supuesta "colilla de cigarro" de provocar el incidente. La embarcación, que zarpó hace poco más de una semana desde España tiene por objetivo trasladar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.