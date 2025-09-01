Nueva flotilla encabezada por Greta Thunberg zarpa rumbo a Franja de Gaza con ayuda humanitaria - Chilevisión

"Global Sumud" es la nueva flotilla solidaria que, encabezada por la activista sueca Greta Thunberg, zarpó recientemente desde España y cuyo objetivo es llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria. La misión está conformada por una treintena de barcos que llevan a bordo a activistas, políticos —como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau— y los actores de Hollywood Susan Sarandon y Liam Cunningham. Se espera que llegue a su destino entre mediados y fines de mes, en medio de la hambruna derivada de los ataques,bloqueo y asedio de Israel.