FOTOS | Israel deportó a Greta Thunberg a Suecia tras interceptar barco que iba a Gaza - Chilevisión

La noticia la dio a conocer el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores a través de X, junto a fotos de la activista abordando el avión.

Este martes el gobierno de Israel informó que la activista Greta Thunberg dejó el país y se encuentra en un avión rumbo a Suecia, vía Francia.

Esto, luego de que la joven fuera interceptada junto a otros activistas propalestinos a bordo de un barco, el cual iba en dirección a Gaza, con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por el gobierno israelí.

Activistas fueron repatriados

El Ministerio israelí de Relaciones Exteriores informó que los pasajeros del barco fueron trasladados este martes al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Avivi, para ser repatriados.

Así, la activista medioambiental Greta Thunberg se encuentra actualmente en un vuelo hacia su país natal, Suecia, según anunció el ministerio a través de X, junto con una foto de ella sentada dentro del avión.

El gobierno israelí acusó a la joven "y a los otros [de haber] intentado escenificar una provocación mediática con la única intención de hacer publicidad".

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025

Intercepción del "Madleen"

El barco llamado Madleen zarpó de Italia el 1 de junio con 12 activistas provenientes de distintos países (Francia, Alemania, Brasil, Turquía, Suecia, España y los Países Bajos), con la intención de entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en medio de conflicto entre Israel y el grupo Hamás.

Sin embargo, la Marina israelí interceptó al barco el lunes por la mañana, a unos 185 km al oeste de la costa de Gaza.

"Se perdió la comunicación con el Madleen. El Ejército israelí ha abordado el barco", dijo la organización Freedom Flotilla Coalition (FFC) a través de su canal de Telegram. Allí indicaron que la tripulación fue "secuestrada por las fuerzas israelíes".

Posteriormente, se difundió en redes sociales a miembros de la tripulación con chalecos salvavidas y las manos en alto.

“Si ves este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales”, afirmó la activista Greta Thunberg en un video también divulgado por la FFC.