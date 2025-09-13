 Efectuaron disparos al aire: Roban cuatro vehículos desde empresa de transporte en San Bernardo - Chilevisión
13/09/2025 08:15

Los delincuentes usaron una de las camionetas para botar el portón y la abandonaron, mientras huían en las otras cuatro efectuando disparos al aire, sin dejar heridos.

Publicado por Gabriela Valdés

La noche de este viernes se registró un robo en la empresa de transportes Schiappacasse, ubicada en Camino Lonquén, comuna de San Bernardo, desde donde fueron sustraídas cuatro camionetas.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Carabineros, cerca de las 22:40 horas personal policial acudió al recinto tras recibir la alerta de un atraco al interior de esta empresa dedicada al acopio y distribución de vehículos.

Antecedentes del robo

En el lugar, el encargado de seguridad relató que un grupo indeterminado de individuos armados ingresó por la parte posterior del predio, intimidó a los guardias y logró sustraer cinco camionetas.

Durante la huida, los delincuentes utilizaron una de ellas para derribar el portón principal, dejándola abandonada, mientras escapaban en las otras cuatro unidades en dirección desconocida. En medio del escape realizaron disparos al aire, aunque sin dejar personas heridas.

Por orden de la Fiscalía Regional Occidente, el caso quedó en manos de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte de la PDI, que inició diversas diligencias para dar con los responsables y recuperar los vehículos robados.

