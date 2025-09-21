Reportan colisión múltiple en Maipú: Hay cinco vehículos involucrados y un herido de gravedad - Chilevisión

La persona que presenta lesiones de gravedad fue trasladada a un recinto asistencial para ser atendida.

Durante la madrugada de este domingo se produjo una colisión múltiple entre cinco vehículos en la intersección de Américo Vespucio con Autopista del Sol en la comuna de Maipú.

Los hechos ocurrieron cerca de las 03:30 horas al rededor de la salida 26 de la Autopista Vespucio en dirección del sur al norte y según la información preliminar, una persona presenta lesiones de gravedad, por lo que fue trasladada a un recinto asistencial.

Los antecedentes del hecho

El accidente se habría provocado por las fuertes lluvias en la capital, que generaron que el conductor de uno de los vehículos perdiese el control por la calzada húmeda.

Hasta el momento habría solo una persona lesionada, quien fue trasladada al Hospital el Carmen en Maipú, donde fue asistida a tiempo y no se encuentra en riesgo vital. Por otra parte, los vehículos presentan distintos tipos de daño.

Hasta el lugar llegó personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, quienes están realizando las diligencias correspondientes en el lugar para esclarecer los hechos.