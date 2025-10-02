 PDI detuvo a dos sujetos involucrados en una balacera con resultado de muerte en Lo Espejo - Chilevisión
02/10/2025 18:57

PDI detuvo a dos sujetos involucrados en una balacera con resultado de muerte en Lo Espejo

La institución policial informó que detuvo a dos personas tras un ataque con armas de fuego que ocurrió en julio en la comuna de Lo Espejo y donde una persona resultó fallecida y un menor lesionado. 

Este jueves, la Policía de Investigaciones informó que detuvo a dos personas involucradas en un ataque con armas de fuego que ocurrió en julio en la comuna de Lo Espejo y donde una persona resultó fallecida y un menor lesionado. 

"Respecto al homicidio con arma de fuego ocurrido el día 16 de julio del año 2025 en la comuna de Lo Espejo y donde también hubo un lesionado menor de 14 años, se informa que la Brigada de Homicidios Sur en coordinación con Fiscalía ECOH logró la detención de las dos personas de este ilícito", informó el subprefecto Robert Briones Canales.

¿Qué pasó a mediados de julio en Lo Espejo?

El pasado 16 de julio, un hombre adulto resultó asesinado y un adolescente herido luego de una balacera registrada en la comuna de Lo Espejo.

El hombre de 20 años perdió la vida en el Hospital Barros Lucos, mientras que el adolescente fue trasladado al SAR Julio Acuña tras recibir un impacto balístico en su pierna derecha.

En aquel momento y tras las primeras diligencias, se informó que los involucrados serían hermanos y el ataque sería por rencillas entre grupos del sector. 

