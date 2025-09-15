 PDI realiza allanamiento a "Palacio de la marihuana" en Lo Espejo: se incautaron 600 plantas de cannabis - Chilevisión
15/09/2025 12:26

PDI realiza allanamiento a "Palacio de la marihuana" en Lo Espejo: se incautaron 600 plantas de cannabis

La Policía de Investigaciones realizó un allanamiento a 10 departamentos en la comuna de Lo Espejo que eran utilizados exclusivamente para el cultivo y acopio de marihuana. Los vecinos del sector lo conocían como el "Palacio de la marihuana".

La Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía Sur, desbarató una banda dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en la población Las Palmeras de Lo Espejo. Tras el operativo, 15 personas fueron detenidas

En total, fueron diez los domicilios allanados que formaban lo que los habitantes del sector llamaban el "Palacio de marihuana". En el lugar se encontraron armas, carpas, sistemas de regadíos y luces artificiales utilizadas para cultivar y cosechar. 

Los testimonios de vecinos indican que habrían sido más de 20 sujetos los que llevaban operando desde el año 2014 en el lugar

PDI desbarata "Palacio de la Marihuana"

El año 2023, la PDI ya había logrado la captura de quienes comercializaban la droga; eso permitió dar con los productores y líderes de la banda que a la vez se dedicaban al blanqueamiento de dinero. 

De acuerdo a la investigación, la banda manejaba cuatro empresas fachada con las que blanqueaban el dinero y el líder poseía un grow shop en el Barrio Meiggs. 

El allanamiento permitió el incautamiento de pistolas, once vehículos, 600 plantas de marihuana, entre otros. 

