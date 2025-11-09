 Juez sufre robo en su vivienda en Buin: Delincuentes habían ingresado a otra casa minutos antes - Chilevisión
Minuto a minuto
CHV Noticias emitirá entrevista exclusiva al hijo de Julia Chuñil, indagado por su desaparición Quiénes participarán en el debate presidencial 2025: Revisa el listado de candidatos Joven con discapacidad intelectual severa fue designado como vocal de mesa en San Bernardo Sismo de 6.7 se registró en las costas de Japón: Provocó alerta de tsunami “Me da un poco de pudor”: Neme desclasificó conversación con Mayne-Nicholls tras pelea con su padre
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
09/11/2025 10:49

Juez sufre robo en su vivienda en Buin: Delincuentes habían ingresado a otra casa minutos antes

Los delincuentes habían robado otra vivienda del sector antes de forzar la entrada hacia el inmueble del magistrado y sustraer diversas especies.

Publicado por CHV Noticias

La madruga de este domingo se registró un asalto al interior de la vivienda del juez de familia, Salvador Briceño, ubicada en la comuna de Buin.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:20 de la madrugada, cuando tres individuos, luego de haber asaltado a otra familia del sector esa noche, bajaron de un vehículo, ingresaron al domicilio del magistrado y sustrajeron diversas especies.

"No nos trataban con improperios"

El juez habló con CHV Noticias y relató la situación, indicando que los individuos "fuerzan la reja de entrada, eso fue lo que nos despierta a nosotros, el ruido de metal, y después fuerzan una de las puertas de ingreso".

"Nos fuimos al dormitorio de nuestra hija para resguardarla a ella, yo escuché cuando uno de ellos dijo ´corta la luz´, luego nos ven a los tres en una habitación y proceden a llevarse las cosas", continuó el magistrado.
 
Sin embargo, Briceño aseguró que los delincuentes "no nos trataban con improperios, sino que pedían las cosas y en la medida que se les iba dando no nos insultaban, tampoco nos golpearon".
 
"Cuando ellos logran sacar el vehículo, los vecinos que ya habían activado las alarmas comunitarias se acercan rápidamente a la casa a preguntarnos cómo estábamos, afortunadamente estábamos bien, nos prestaron celulares para llamar a las autoridades", finalizó el juez. 
Publicidad

Destacamos

Noticias

CHV Noticias emitirá entrevista exclusiva al hijo de Julia Chuñil, indagado por su desaparición

Lo último

Lo más visto

“Fue una estafa”: Priscilla Vargas vivió insólito momento con su hija en concierto de Tini

La periodista viajó hasta Argentina con su hermana, sobrina e hija para el concierto de la artista y al dejarlas en el estadio donde se presentaría vivieron un insólito momento en su intento por refugiarse de las lluvias.

09/11/2025

“Nos quebramos”: Daniel Fuenzalida y Paloma Aliaga se unieron por la graduación de su hija

La expareja planeó con antelación una serie de sorpresas que presentaron durante el último día de clases de su hija mayor, Eloísa, quien se graduó de cuarto medio.

09/11/2025

“Sí, pero me...”: Hija de Perla Ilich sufrió accidente y sacó carcajadas con su reacción en redes

La pequeña Carolina tiene 6 años e interrumpió a su madre para contar en pocas palabras lo que había vivido, sacando carcajadas entre los seguidores que elogiaron su personalidad extrovertida.

09/11/2025

¿Suenan campanas de boda? Betsy Camino sorprende con romántica foto junto a su pareja

La modelo volvió a redes sociales para celebrar el primer aniversario con su pareja, el productor musical Cristian Sandoval.

09/11/2025
Publicidad