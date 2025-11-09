Juez sufre robo en su vivienda en Buin: Delincuentes habían ingresado a otra casa minutos antes - Chilevisión

El hecho ocurrió alrededor de las 4:20 de la madrugada, cuando tres individuos, luego de haber asaltado a otra familia del sector esa noche, bajaron de un vehículo, ingresaron al domicilio del magistrado y sustrajeron diversas especies.

"No nos trataban con improperios"

El juez habló con CHV Noticias y relató la situación, indicando que los individuos "fuerzan la reja de entrada, eso fue lo que nos despierta a nosotros, el ruido de metal, y después fuerzan una de las puertas de ingreso".

"Nos fuimos al dormitorio de nuestra hija para resguardarla a ella, yo escuché cuando uno de ellos dijo ´corta la luz´, luego nos ven a los tres en una habitación y proceden a llevarse las cosas", continuó el magistrado.

Sin embargo, Briceño aseguró que los delincuentes "no nos trataban con improperios, sino que pedían las cosas y en la medida que se les iba dando no nos insultaban, tampoco nos golpearon".