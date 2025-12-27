Joven de 24 años murió baleado durante transacción de drogas en Viña del Mar - Chilevisión

De acuerdo a la información recogida hasta ahora por la PDI, la víctima habría ido en compañía de un amigo a comprar droga, momento en que recibió un impacto de bala que causó su muerte en el lugar.

Un hombre de 24 años perdió la vida tras ser baleado en medio de una transacción de drogas en Viña del Mar.

De acuerdo a lo que detalló el subprefecto Cristóbal Fernández, de la Brigada de Homicidio de la PDI de Valparaíso, "personal concurrió al servicio de urgencias del Hospital Dr. Gustavo Fricke en donde habría ingresado un hombre fallecido por acción de terceros".

Según la autoridad policial, la víctima corresponde a un hombre chileno de 24 años de edad, sin antecedentes policiales. El sujeto presentaba una herida cervicotorácica por proyectil balístico.

El hecho ocurrió en el Pasaje Vergara en el sector de Forestal Bajo de la comuna de Viña del Mar.

Diligencias investigativas de la PDI establecieron que la víctima habría llegado al lugar en compañía de un amigo, con la finalidad de comprar droga.

En el momento en que se iba a realizar la transacción, se encuentra con dos sujetos, uno de los cuales le disparó provocándole una herida mortal.

PDI continúa trabajando para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con la identidad del o los autores del crimen.