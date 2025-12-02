VIDEO | Impacto por brutal golpiza de guardias a persona en situación de calle en hospital de Viña del Mar - Chilevisión

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede apreciar una brutal golpiza por parte de guardias de seguridad del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Uno de los testigos dijo que la víctima es una persona en situación de calle que habría ingresado en reiteradas ocasiones al centro de salud de manera violenta, donde incluso agredió en el rostro a un guardia, por este motivo se produce el violento hecho donde compañeros del trabajador agredido respondieron el ataque. No se conoce la identidad de la persona agredida.