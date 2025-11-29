Impacto en Limache: Joven murió tras ser apuñalado y atacado con palos en una plaza - Chilevisión

Los hechos ocurrieron luego de que fuera abordado por un grupo de desconocidos en el Parque Brasil.

Un brutal asesinato ocurrió durante la noche de este viernes en Limache, Región de Valparaiso, luego de que un hombre de 22 años fuera atacado con armas blancas.

Los hechos sucedieron a eso de las 21:30 horas en el Parque Brasil, donde la víctima fue abordada por un grupo de desconocidos, quienes lo habrían comenzado a golpear tras una supuesta discusión.

A pesar de la brutalidad de la agresión y de su difusión en redes sociales, aún no se han reportado personas detenidas.

¿Que se sabe del asesinato en Limache?

La víctima, de nombre reservado, fue trasladada rápidamente a un centro asistencial, muriendo minutos después de haber ingresado producto de la gravedad de las heridas.

Según informes preliminares, los agresores le propinaron alrededor de 15 heridas cortopunzantes, acompañadas de golpes con palos.