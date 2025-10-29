 Video capta milagrosa salvada: Adulto mayor destruye frontis e ingresa con vehículo a clínica dental en Limache - Chilevisión
29/10/2025 11:20

Video capta milagrosa salvada: Adulto mayor destruye frontis e ingresa con vehículo a clínica dental en Limache

El hombre cometió un error en la conducción y terminó junto a su vehículo incrustado en el recinto médico.

Un impactante registro captaron las cámaras de seguridad de una clínica dental ubicada en la ciudad de Limache, región de Valparaíso. 

Ahí, un adulto mayor cometió un error en la conducción y terminó junto a su vehículo incrustado en el recinto médico ante el asombro y gran susto de las funcionarias, que estuvieron a poco distancia de ser impactados por el auto.

"Un adulto mayor, que conducía un auto automático, puso 'directa' en vez de retroceder, terminando al interior de una clínica dental y a centímetros de atropellar a peatones", publicó el medio Sitio del Suceso SDS. 

Afortunadamente y a pesar de lo impactante y peligrosa de la acción, no se registraron personas lesionadas. 

